Врачи рассказали, какой продукт поможет спастись от болезни Альцгеймера

Новости шоу бизнеса: Теорию о том, что кокосовое масло может облегчить и даже излечить болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона решили проверить канадские ученые.

Ранее ученые провели пилотное исследование влияния кокосового масла на выращенные в лабораторных условиях клетки коры головного мозга, обработанные пептидом бета-амилоидом (БА). Именно этот иммунный белок по непонятной пока ученым причине при первых признаках болезни Альцгеймера начинает скапливаться в нервной системе, превращаясь в бляшки. Результаты оказались положительными: уровень БА значительно снижался, а продолжительность жизни нейронов увеличивалась.

Этот результат вызвал бурную общественную реакцию. Тут же начали появляться результаты клинических исследований, подтверждающих значительное улучшение состояния пациентов с болезнью Альцгеймера после 45 и 90 дней "кокосотерапии". Кокосовое масло в Канаде и США начали просто сметать с полок, а маркетинговые компании, воспользовавшись ситуацией, даже разработали специальное "лечебного питание" на основе экстракта кокоса.

Проанализировав ситуацию, ученые решили дополнительно изучить сам механизм такого влияния и проверить гипотезу о том, что кокосовое масло способно победить нейродегенеративные заболевания (Альцгеймера, остальные виды деменции, Паркинсона, рассеянный склероз и другие). У лабораторных грызунов, чей мозг подвергался различным комбинациям БА и кокосового масла, снижался уровень вредоносного пептида, а здоровые нервные клетки были защищены от митохондриальных повреждений. Как известно, митохондрии "обитают" в клетках и обеспечивают их энергией, участвуя в процессах клеточного дыхания. Если они "не работают", нейроны без энергии тоже не способны правильно функционировать. По мере старения мозга, митохондрии начинают "барахлить", а значит клетки нервной системы становятся все более устойчивыми к инсулину. Следовательно, постаревший мозг не способен удовлетворять свои потребности в энергии.

Правда, есть альтернативный источник энергии для нервных клеток - это так называемые кетоновые тела. Например, если человек долго голодает и ничего питательного не поступает извне, организм начинает поддерживать силы, вырабатывая кетоновые тела из собственных жировых запасов. Как оказалось, те же кетоновые тела, приносящие энергию, вырабатывает наш организм при переваривании кокосового масла. Природа сама разработала дополнительный источник топлива для мозга, даже если он устойчив к инсулину и не может уже утилизировать глюкозу.

За несколько минут после приема кокосового масла клетки мозга получают энергию, и начинают работать так же, как раньше. Именно благодаря этому к больным с Альцгеймером на какое-то время опять возвращается здоровая память и мышление. Но длительный эффект возможен только, если постоянно употреблять источник кетоновых тел – экстракт кокоса. Получается, можно утверждать, что кокосовое масло возвращает память, в прямом смысле этого выражения.

Ученые уверены, что это открытие поможет разработать препараты или диету, используя удивительную силу кокоса, и победить нейродегенеративные заболевания. А пока мы предлагаем вашему вниманию рецепты блюд на основе не менее полезного кокососового молока.

Кокосовое молоко настолько густое, что может стать отличной заменой коровьему в десертах, мороженом и крем-супах. Да, оно обладает тонким кокосовым ароматом, но он не настолько сильный, чтобы подавлять другие, более сильные ароматы, например, перца чили и карри. Кроме того, консервированное кокосовое молоко сейчас без труда можно найти в любом магазине.