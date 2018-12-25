Врачи рассказали, какие возникают проблемы со здоровьем зимой

Новости шоу бизнеса: Зимой мы подвержены возникновению специфических проблем со здоровьем, утверждают медицинские специалисты.

Ухудшение работы сердца. Для сердечной мышцы холодная, морозная зима, заставляющая мерзнуть, - сильный стресс. Холод сужает сосуды, что способствует повышению артериального давления и возрастанию нагрузки на сердце.

Кроме того, в холода снижается уровень физической активности, приводя к ухудшению движения крови в организме и к дефициту кислорода, а это сказывается на сердце не лучшим образом. Не ленитесь выходить на прогулки!

Аллергия на холод. Если зимой на коже появляются розовые шелушащиеся и зудящие пятна, скорей всего, человек страдает холодовой аллергией. Холод является таким же аллергеном как и любой другой, например, пыльца растений. Аллергию провоцируют спазмы капилляров и сосудов, вызываемые сменой температур, когда из теплых помещений мы выходим на мороз. Из-за таких спазмов кровоснабжение и питание тканей, в том числе кожного покрова. Важно одеваться тепло и комфортно, питать кожу кремами.

Недостаток витаминов. Мало кто из современных людей употребляет достаточно овощей и фруктов зимой. О том, что организму может не хватать нутриентов – витаминов, жиров и минералов, – говорят разные симптомы, но все они так или иначе связаны с неважным самочувствием. Могут возникать ощущения усталости, апатии и хандры, либо повышенной тревожности, упадок сил, бессонница. Человек производит впечатление постоянно простуженного. Портится состояние кожи, волос, ногтей.

По словам экспертов, чаще всего зимой организму недостает витаминов А, C, B1, B3, C, D. С, но чтобы точно знать, какого именно нутриента не хватает организму, нужно обследоваться у врача. Самостоятельно в этом случае можно отрегулировать питание, включив в рацион больше здоровых продуктов.

Сезонное аффективное расстройство. Данное нарушение проявляется в виде депрессивных состояний: у человека ухудшается настроение, падает самооценка, он начинает избегать общения, проявляет сильное беспокойство по малейшему поводу. Все это следствие значительного снижения выработки серотонина – «гормона радости», который вырабатывается при ярком свете, недостающего зимой.

Исправить ситуацию могут помочь светотерапия, обязательные прогулки на свежем воздухе, физические упражнения.

Лишний вес. Зимой организм запрограммирован на замедление обмена веществ, - таким образом он экономит энергию, которая нужна для обогрева и поддержания функций, слабеющих из-за недостатка солнечного света. Также старательно организм старается скопить в это время года жир, который является хорошей теплоизоляцией.

Зимой следует особенно внимательно следить за рационом, поскольку для поддержания здоровья в этот сезон необходимы углеводы и жиры. Но углеводной и жирной пищей опасно злоупотреблять, а также неправильно обеспечивать своей организм питанием и не обеспечивать физическими нагрузками. Прогулки на свежем воздухе, активная ходьба, упражнения в это время года должны быть обязательными, так как они обеспечивают кровообращение, необходимое для здоровых функций сердца, мозга, психики, а также защищают от застоя метаболизма.