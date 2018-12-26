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Продукты, снижающие уровень вредного холестерина в крови

Продукты, снижающие уровень вредного холестерина в крови
09:18 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Уровень холестерина в крови зависит от потребляемой пищи.

Людям, для которых снижение уровня холестерина в крови является насущной проблемой, специалисты рекомендуют включить в ежедневный рацион питания несколько продуктов. В своем эффекте эти продукты не уступают лекарственным препаратам.

Исследование, проведенное учеными Западного научно-исследовательского центра по вопросам питания человека, показало: отличным продуктом для снижения повышенного холестерина является рыба семейства лососевых (семга, кета, горбуша, нерка и т.д.). В ходе эксперимента у добровольцев, употреблявших такую рыбу в течение 20 дней, уровень "хорошего" холестерина увеличился на 10%. "Хороший" холестерин активирует в организме процесс выведения "плохого" холестерина, опасного для сосудов и артерий.

По мнению ученых, подобный эффект обеспечивается высоким содержанием в лососевых омега-3 жирных кислот. Эти кислоты содержатся на высоком уровне и в льняном семени, льняном масле, - их употребление также хорошо помогает снижать общее количество холестерина в организме и конкретно "плохого" холестерина.

Способствует снижению уровня холестерина и овсянка – каша, сваренная из цельных зерен овса. Овес – не только лидер среди зерновых по количеству растворимой клетчатки, в нем много антиоксидантов, что и обеспечивает целебный эффект. Кроме того, овсянка имеет самый низкий гликемический индекс, что делает ее кашей номер один с позиции диетологии.

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Также полезна перловка (ячмень). Цельная ячменная крупа содержит тот же тип растворимых волокон, что и овес. Кроме того, аналогично овсу ячмень проходит минимальную обработку, что позволяет зерну сохранять максимум полезных качеств.

Вошли в список лучших продуктов для снижения холестерина и яблоки. Полифенольные соединения в яблоках и яблочном соке препятствуют процессам окисления "плохого" холестерина, вследствие которых в артериях образуется холестериновый налет. Яблоки обладают примерно такими же способностями по снижению холестерина, как овес и ячмень, отметили эксперты.

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Рыба, Лосось, Снижение холестерина, Холестерин в крови.
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