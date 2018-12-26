Врачи усомнились в пользе витамина D

Новости шоу бизнеса: Исследователи не нашли связи между приемом витамина и отсутствием переломов.

Ученые поставили под сомнение существенную пользу, которую несет употребление витамина D. Исследователи провели крупнейшее в истории клиническое исследование действия витамина и выяснили, что на протяжении долгого времени существовали ошибочные представления о действии этого вещества.

Отмечается, что правительства, в том числе правительство Великобритании, считали данные о пользе витамина D настолько существенными, что рекомендовали употреблять его взрослым людям в течение как минимум шести месяцев в году.

Теперь же ученые провели исследование пользы витамина D при профилактике переломов, в ходе которого проанализировали данные 500 тысяч человек и около 188 тысяч переломов из 23 когортных исследований по всему миру. Поскольку на уровень витамина D в организме влияют гены, исследователи использовали генетические маркеры для уровня витамина в крови, чтобы избежать искажений при наблюдениях.

Оказалось, что связь между уровнями витамина D в крови и риском перелома в течение жизни отсутствует. Выводы ученых противоречат данным правительства Великобритании, но не противоречат недавним клиническим исследованиям.

В частности, в 2014 году мета-анализ 31 добавки с витамином D не позволил выявить связи между их приемом и количеством переломов. Более поздние исследования с участием 55 тысяч пожилых людей также не показали влияния приема добавок с витамином D на количество переломов. Не было установлено также связи витамина с мышечной силой и подвижностью.