Ученые назвали основные причины преждевременного старения

Новости шоу бизнеса: Биологический возраст повышает депрессия и чрезмерное употребление алкоголя.

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Итальянского института геномной медицины заявили о том, что им удалось определить основные факторы, которые вызывают преждевременное старение организма. Как отмечают ученые в статье, опубликованной на сайте bioRxiv, они изучили генетические и физиологические факторы, а также особенности стиля жизни, которые могут вызвать преждевременную смерть.

В ходе исследования ученые изучили данные 2239 человек и оценили связь их биологического возраста с почти 100 тысячами различных факторов. Для этой цели был проведен регрессионный анализ данных, полученных при изучении образцов с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса и жидкостной хромато-масс-спектрометрии.

В результате исследователи установили, что биохимические факторы старения коррелируют с избыточным весом или ожирением, депрессией и алкоголизмом. Кроме того, ученые выяснили, что гиперметилирование ДНК, которое является одним из маркеров старения, связано с посттравматическим стрессовым расстройством, тревожностью и чрезмерным употреблением алкоголя.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.