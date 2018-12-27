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Ульяна Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев

Ульяна Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев
22:37 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: И.о. министра здравоохранения Украины считает праздничные привычки соотечественников нездоровыми.

Новогоднее меню украинцев раскритиковала руководитель Минздрава Ульяна Супрун. А именно канонические праздничные салаты – Оливье и Селедку под шубой. Говорит – они калорийны, малопитательны и затрудняют пищеварение. И самая большая опасность – в майонезе. Его, как и остальные готовые соусы, советует не употреблять вообще.

"В фабричном майонезе часто много добавленной соли, сахара и жира. Поэтому его, как и другие готовые соусы, следует максимально ограничить в потреблении, а лучше – вовсе отказаться. Или готовить их дома самостоятельно.

Но домашний майонез в классическом понимании – тоже не выход. Сырые яйца, которые входят в его состав, опасны для здоровья. Нередко сальмонеллы загрязняют куриные яйца, поэтому без термической обработки употреблять их не стоит", – рассказала глава Минздрава.

Ульяна Супрун поделилась альтернативным здоровыми рецептами.

"Майонез можно заменить: сметаной – в ней витамин D, молочнокислые бактерии и жирные кислоты короткой цепи, турецким йогуртом и горчицей в зернах. Если хотите попробовать что-то совершенно новое, майонез можно приготовить из орехов кешью или авокадо, или вообще на аквафаби – это вода, в которой варился турецкий горох для хумуса. В интернете есть много рецептов", – посоветовала глава Минздрава.

А если без Оливье праздник будет не в радость – Супрун советует увеличить в нем количество моркови, добавить свежий огурец вместо соленого, и мясо брать запеченное, а не вареную колбасу.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Еда, Организм, Новогодний стол, Праздничный стол, Ульяна Супрун, Новый год 2019, Новогоднее меню.
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