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5 популярных продуктов, вред которых сильно преувеличен
Почти каждый день диетологи объявляют те или иные продукты вредными и даже опасными для жизни, и мы тут же бросаемся вычеркивать их из своего рациона. Но так ли они страшны на самом деле? Экспеты решили в этом разобраться и составили список продуктов, вред которых сильно преувеличен. Более того, некоторые из них даже полезны.
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