5 популярных продуктов, вред которых сильно преувеличен Почти каждый день диетологи объявляют те или иные продукты вредными и даже опасными для жизни, и мы тут же бросаемся вычеркивать их из своего рациона. Но так ли они страшны на самом деле? Экспеты решили в этом разобраться и составили список продуктов, вред которых сильно преувеличен. Более того, некоторые из них даже полезны.