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Понедельник, 31.12.2018
Продукты, которые повышают риск развития диабета
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Продукты, которые повышают риск развития диабета

Эксперты в области питания рассказали о том, что употребление некоторых продуктов приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, и при постоянном их присутствии в рационе может развиться резистентности к инсулину. В случае подобного нарушения клетки организма перестают нормально реагировать на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, - диабет на этом фоне может возникнуть очень быстро.
24apteka.com.ua
Фото: pixabay.com
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