Продукты, которые повышают риск развития диабета Эксперты в области питания рассказали о том, что употребление некоторых продуктов приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, и при постоянном их присутствии в рационе может развиться резистентности к инсулину. В случае подобного нарушения клетки организма перестают нормально реагировать на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, - диабет на этом фоне может возникнуть очень быстро.