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Медики назвали газировку опасной для почек

Медики назвали газировку опасной для почек
02:56 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В сладкой газировке содержится высокий уровень сахара.

В ходе исследования ученые выяснили, что сладкие газированные напитки повышают не только риск развития ожирения, но и заболевания почек. Результаты были опубликованы в журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

О сладкой газировке мало что известно, кроме того, что в ней содержится высокий уровень сахара. К примеру, нет исследований о том, какой газированный напиток больше всего влияет на организм и здоровье человека.

По данным ВОЗ, в мире наблюдается эпидемия ожирения. Каждый третий человек на Земле страдает от этого недуга. Медики утверждают, что всему виной пища с огромным количеством сахара.

К сожалению, оказалось, что сладкие газированные напитки влияют не только на вес человека и его сердечно-сосудистую систему, но и на здоровье почек.

Специалисты наблюдали за жизнью трех тысяч афроамериканцев на протяжении 15 лет. Выяснилось, что 6% из них страдали хроническими заболеваниями почек. Долгое время они употребляли сладкую газировку в ненормированных количествах. По мнению медиков - это и стало главной причиной их заболеваний.

Также те люди, которые употребляли продукты с высоким содержанием сахара в большом количестве, становились жертвами почечной недостаточности чаще на 61% по сравнению с теми, у кого был сбалансированный рацион.

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Газировка, Газированная вода, Сладкая газировка, Вред от сладкой газировки.
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