Ученые назвали главную опасность употребления морской соли

Оказывается, что в ней гораздо больше микрочастиц пластика, чем в каменной соли. Несколько лет назад в морской соли был обнаружен микропластик, но насколько широко он распространен по всему миру, было неясно. Последствия могут быть самыми ужасными