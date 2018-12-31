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Медики объяснили, как оливковое масло влияет на печень

Медики объяснили, как оливковое масло влияет на печень
12:35 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученым удалось доказать, что оливковое масло полезно любителям жирной пищи.

Мы так часто слышим о пользе для организма оливкового масла первого отжима Extra Virgin, что отдаем ему предпочтение безоговорочно. Но чем на самом деле так полезно оливковое масло для человека? Ученым удалось доказать, что оливковое масло полезно любителям жирной пищи, а Extra Virgin вообще снижает риск ожирения печени.

Ученые вновь и вновь проводят исследования на тему благоприятного воздействия на организм оливкового масла. Так, результаты одного из них показали, что благодаря особым соединениям в составе оливкового масла можно компенсировать вред от жирной пищи. Ранее выяснили, что оливковое масло первого отжима Extra Virgin способно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь команда специалистов под руководством доктора Родриго Валенсуэлы из Чилийского университета взялась за изучение влияния этого масла на состояние здоровья подопытных мышей.

Исследователи полагают, что полезное воздействие оливкового масла во многом обусловлено входящим в его состав гидрокситирозолом, полифенолом, известным своими антиоксидантными свойствами. В новой работе также было показано, что это соединение обладает гепатопротекторным воздействием. Результаты исследования опубликованы в издании Lipids in Health and Disease.

Доктор Валенсуэла и его коллеги изучали влияние гидрокситирозола на мышей, получавших жирный корм. Ученые обратили внимание на особые ферменты, которые играли ключевую роль в синтезе полиненасыщенных жирных кислот. Как известно, они способны снижать уровень «плохого» холестерина, кроме того, они положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, работу мозга и клеточный рост.

Специалисты разделили подопытных мышей на 4 группы, по 12-14 в каждой. Мыши из первых двух групп получали еду с 60%-м содержанием жиров. В корме для 3-й и 4-й группы содержание жиров составляло лишь 10%. Кроме того, части мышей давали гидрокситирозол из расчета 5 мг на кг массы тела в сутки на протяжении 12 недель.

В конце эксперимента у подопытных мышей взяли образцы крови и тканей на анализ, чтобы определить влияние диеты на синтез жирных кислот, активность ферментов и выраженность окислительного стресса. Оказалось, что у мышей, получавших корм с высоким содержанием жиров, повысился как общий уровень холестерина, так и уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина). При этом уровень липопротеинов высокой плотности («хорошего» холестерина) не изменился. Однако на фоне приема гидрокситирозола негативное влияние холестерина на состояние здоровья мышей уменьшилось.

Жирная пища стала причиной повышенных маркеров инсулинорезистентности а у мышей, которые получили гидрокситирозол, такого практически не произошло. Тем не менее, показателей, которые наблюдались в контрольной группе, при помощи гидрокситирозола достичь не удалось.

Важно также, что печень мышей, получавших жирную пищу, начала вырабатывать меньше ферментов, необходимых для синтеза полезных полиненасыщенных жирных кислот. При этом дисбаланс жирных кислот был обнаружен в печени, мозге и сердце мыши. Фактически, у подопытных началась неалкогольная жировая болезнь печени. Кроме того, богатый жирами рацион привел к повышению уровня окислительного стресса в печени.

А вот у мышей, получавших и богатое жирами питание, и гидрокситирозол, активность ферментов печени оказалась на том же уровне, что и у животных из контрольной группы. Поэтому ученые сделали вывод, что относительно небольшие дозы соединения способны компенсировать тот ущерб, который жирная пища наносит печени.

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Оливковое масло, Польза оливкового масла, Свойства оливкового масла, Как оливковое масло влияет на печень.
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