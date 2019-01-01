Эти простые средства помогут снять похмелье

Новости шоу бизнеса: Существует огромное множество народных способов борьбы с похмельем, но есть достаточно простые, которые легко можно сделать в домашних условиях.

Каждый, кто употреблял спиртные напитки в больших количествах испытывал на следующий день симптомы похмелья : сильные пульсирующие головные боли, тошноту, сухость и неприятный вкус во рту и мучительную жажду, упадок сил, раздражительность и плохое настроение.

Часто возникает сердцебиение и «перебои» (нарушения ритма) в работе сердца, вегетативные расстройства могут проявляться ознобом, сменяющимся чувством жара.

Что такое похмелье

Похмелье — это дурное самочувствие, которое наступает спустя несколько часов после приёма алкоголя. Похмелье — это результат действия, которое алкоголь оказывает на организм. Врачи называют такое состояние похмельным синдромом.

Механизм действия опохмеления такой: принятый внутрь и всосавшийся в кровь алкоголь обладает легким эйфоризирующим (улучшающим настроение), транквилизирующим (снимающим стрессы) и обезболивающим средством, а это как раз то, чтобы нейтрализовать похмельные жалобы. Кроме того, в головном мозге и в печени, являющейся основной «лабораторией», в которой нейтрализуются все яды, принятый в виде напитка этиловый спирт вступает в конкурентные отношения с веществами, продуктами распада того же алкоголя и вызывающими похмельные жалобы.

В результате действия винного спирта все эти яды действуют на клетки и ткани не так уже резко, как бы «на тормозах». Похмелье — это тяжёлое состояние, выражающееся в головной боли, тошноте и рвоте, расстройстве пищеварения, дрожании рук, слабости, повышении или уменьшении артериального давления и общем недомогании. Также человек с похмелья может испытывать чувство вины (да, это обусловлено биохимией: можно чувствовать себя виноватым, даже если ничего особенного не натворил).

Почему вообще возникает похмелье

Отравление: алкоголь превращается в ядовитые вещества (в частности ацетальдегид), после чего из-за воздействия ацетальдегида в организме появляются другие токсины. Обезвоживание: на самом деле при похмелье мы страдаем не от абсолютного обезвоживания, а от недостатка объёма циркулирующей крови. Воды же в организме в целом обычно много, иногда даже чересчур: человек опухает с похмелья, то есть страдает от отёков. Как говорят врачи, имеет место быть патологическое перераспределение крови.

Нарушение обмена веществ: борясь с алкоголем и вызванным им отравлением, организм расходует множество витаминов, макро- и микроэлементов. На второй и третий день пьянки организм страдает от нехватки витаминов. Нарушение кислотно-щелочного баланса (ацидоз): из-за него с утра тошнит и учащается дыхание. Вызвано это тем, что продукты разложения алкоголя являются в основном кислыми: ацетальдегид, уксусная кислота, молочная кислота.

Воздействие на клетки мозга: в результате химического воздействия алкоголя и ацетальдегида на следующее утро нервная система становится сверхчувствительной. Поэтому даже нормальный свет и звук вызывают боль, как если бы всё было слишком ярким или громким.

Нарушение сна: алкоголь мешает возникновению так называемых фаз «быстрого сна» у спящего. А именно в эти периоды, во время которых мозг вовсе не отдыхает, а активно трудится (и мы видим сны), человек набирается новых сил. Без них выспаться невозможно. Поэтому даже после привычных 8– 9 часов сна, если ложиться спать пьяным, человек не высыпается.

Как избавиться от похмелья

У этанола есть мочегонный эффект, то есть он выводит жидкость из организма. Без воды тело медленнее избавляется от продуктов распада этанола, то есть похмелье длится дольше. При любом отравлении надо много пить мелкими глотками, при похмелье надо делать так же.

Попробуйте чай с мёдом

Нет стопроцентных доказательств того, что мёд поможет, но с этими средствами от похмелья всегда так: никогда не знаешь, от чего станет легче. Если нет аллергии, мёд — неплохое натуральное средство с массой полезных свойств.

Пейте сорбенты

Кишечные сорбенты надо было пить, конечно, до похмелья, но выводить из организма яды надо всеми доступными способами. Лучше отдавать предпочтение не старому доброму углю, а современным средствам, потому что проглотить 10–20 таблеток угля с похмелья — сомнительное счастье. Пейте фруктовые соки и бульоны Это не универсальное лечение, но такое жидкое питание помогает облегчить неприятные симптомы, а фруктоза из сока даёт энергию. Аспирин при похмелье снимет отёки и как следствие головную боль

Похмелье: таблетки

При похмелье могут пригодиться и такие лекарства, которые есть дома у большинства из нас. А если не найдутся дома, то уж в любой ближайшей аптеке они точно есть. Активированный уголь — таблетка, проверенная временем. Активированный уголь — энтеросорбент.

Это значит, что он поглощает токсины и излишки пищи из желудочно-кишечного тракта, а потом естественным путём выведет их из организма. Сейчас в аптеке можно найти и более современные сорбенты: Смекта, Энтеросгель, Полисорб, Лигносорб и их многочисленные аналоги — можете выбрать любой.

Они действуют более активно и при этом меньше раздражают слизистую желудка. Только не принимайте сорбенты одновременно с другими таблетками от похмелья: сорбенты поглотят и их тоже, и пользы от них не будет. Разнесите приём минимум на полтора часа. Аспирин снимет отёки и как следствие головную боль, а это одни из самых мучительных похмельных симптомов. Но аспирин можно принимать не раньше чем через 6 часов после последней рюмки алкоголя: с алкоголем аспирин несовместим.

В аптеке есть широкий выбор мягко действующих успокоительных средств на основе валерианы или пустырника. Они помогут в борьбе с похмельной депрессией и бессонницей, успокоят нервы и помогут не уйти в запой. А вот более сильные снотворные и успокоительные препараты обычно несовместимы с алкоголем. Янтарная кислота — дешёвые, но действенные таблетки, которые помогут при похмелье.

Янтарная кислота ускоряет центральное звено обмена веществ (цикл трикарбоновых кислот) и помогает организму быстрее справиться с алкоголем. Противопоказана при язве и гастрите. Препараты магния — тоже доступное и действенное средство. Магнезия (магния сульфат), магнесол, панангин (аспаркам) — все эти таблетки при похмелье смягчают негативное воздействие алкоголя на сердце, ускоряют обмен веществ, уменьшают головную боль, избавляют от отёков и депрессии. Фруктовые соки тоже не помешают похмелье

Домашние средства от сильного похмелья

Чтобы облегчить его симптомы можно принять контрастный душ (если у вас нет проблем с сосудами). Или воспользоваться одним из проверенных народных средств:

1. Пейте много воды, лучше, если она будет минеральная и без газа. При изжоге рекомендуется щелочная вода. Можете поставить пару бутылок в изголовье кровати.

2. Безалкогольный мохито. В стакан нужно бросить кружок лимона или лайма, немного свежей мяты и щепотку сахара. Все это залить минеральной водой и добавить лед.

3. Традиционный рассол – капустный, огуречный, от моченых яблок – любой, какой в холодильнике.

4. Фруктовые соки. Они содержат фруктозу, ускоряют выведение токсинов, смягчают синдром похмелья. Дополнительные витамины сейчас не помешают вашему организму, ведь накануне они расходовались быстрыми темпами. По возможности, исключите апельсиновый и грейпфрутовый соки, они могут раздражать желудок.

5. Освежающий коктейль. Чтобы его приготовить, нужно отжать сок моркови и сельдерея, добавить лимонный сок и мяту.

6. Мятный чай. Прекрасно спасает от тошноты. Заранее вечером залейте чай в термос – утром будете себя благодарить.

7. Корица также гасит приступы тошноты. Заварите ее с вечера и остудите. Пейте маленькими глоточками.

8. Говяжий бульон – восстанавливает работу желудка и кишечника.