Мифы, мешающий похудеть: 5 мифов о здоровом питании Эксперты в области питания и диетологии рассказали о том, что многие люди употребляют пищу, которую считают здоровой, но которая на самом деле не является таковой. В продуктах и напитках, ассоциирующихся со здоровым питанием, присутствуют скрытые жиры, сахара или соль, мешающие похудеть, а иногда и способствующие набору веса, заявили специалисты. Предлагаем ознакомиться с мифами о здоровом питании, что мешают похудеть.