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Среда, 02.01.2019
Мифы, мешающий похудеть: 5 мифов о здоровом питании
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Мифы, мешающий похудеть: 5 мифов о здоровом питании

Эксперты в области питания и диетологии рассказали о том, что многие люди употребляют пищу, которую считают здоровой, но которая на самом деле не является таковой. В продуктах и напитках, ассоциирующихся со здоровым питанием, присутствуют скрытые жиры, сахара или соль, мешающие похудеть, а иногда и способствующие набору веса, заявили специалисты. Предлагаем ознакомиться с мифами о здоровом питании, что мешают похудеть.
healthinfo.ua
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Диета, Советы, Витамины, Овощи, Мифы.
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