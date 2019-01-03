Врач рассказала о вреде разгрузочных дней после праздников

Новости шоу бизнеса: Диетолог Альбина Комиссарова объяснила, кому лучше не устраивать голодовку.

После новогодних застолий не нужно устраивать разгрузочный день. Он был придуман в лечебных целях, например, при отравлении. Об этом сообщила диетолог Альбина Комиссарова.

Разгрузочный день – режим питания, который предполагает ограничение калорийности, питательных веществ и определенных продуктов.

По ее словам, можно использовать разгрузочные дни в ситуациях, когда вес тела стабильный.

"Потому что перепад с 5 тысяч калорий на 900 будет слишком резким. И ваш организм переключится в режим запасания. Плюс формирование ограничительного поведения. Нет никакой запрещенной еды, после которой нужен "детокс", – утверждает она.

"Если все равно хочется сделать разгрузку – сделайте себе вегетарианский день на неделе. Это поможет чувствовать себя "легче" психологически", – посоветовала Комиссарова.