Для модой кожи: 7 доступных продуктов, которые омолаживают кожу Научные специалисты представили топ продуктов, которые могут повлиять на здоровье кожи и сделать ее моложе. По словам врачей, наличие здоровой, ровной и гладкой кожи неотделимо от хорошего состояния организма. Продукты, которые рекомендуются ими для улучшения состояния кожи, идут на пользу прежде всего общему здоровью.