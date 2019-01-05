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Для модой кожи: 7 доступных продуктов, которые омолаживают кожу
Научные специалисты представили топ продуктов, которые могут повлиять на здоровье кожи и сделать ее моложе. По словам врачей, наличие здоровой, ровной и гладкой кожи неотделимо от хорошего состояния организма. Продукты, которые рекомендуются ими для улучшения состояния кожи, идут на пользу прежде всего общему здоровью.
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