Скачать
Суббота, 05.01.2019
Климкин: из пиратского плена возвращаются двое украинских моряков
Климкин: из пиратского плена возвращаются двое украинских моряков
Генпрокуратура: руководителя службы автомобильных дорог подозревают в растратах бюджетных средств
Генпрокуратура: руководителя службы автомобильных дорог подозревают в растратах бюджетных средств
Вратарь сборной Германии по гандболу пообщался с Владимиром Кличко
Вратарь сборной Германии по гандболу пообщался с Владимиром Кличко
В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10
В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10

Стоматологи назвали продукт, который защищает зубы от кариеса

Стоматологи назвали продукт, который защищает зубы от кариеса
06:51 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи назвали свойства сыра, о которых вы не знали.

Сыр не считается диетическим продуктом, ведь он достаточно жирный. Но в нём содержится спермидин – вещество, которое предупреждает развитие фиброза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – двух самых распространенных видов рака печени.

Ученые также выяснили, что сыр улучшает работу иммунной системы. Небольшой кусок сыра хорошо влияет на работу иммунной системы у пожилых людей. При условии, что они употребляют сыр регулярно.

Также исследователи доказали так называемый «французский парадокс». Из-за большого количества сыров в рационе французов, представители этого народа живут долго и меньше болеют, а также реже страдают болезнями сердца. Поэтому сыр влияет на долголетие и здоровую жизнь.

Ученые американской Академии общей стоматологии в 2013 году заявили, что сыр помогает сохранить зубы. Сыр создает защитную плёнку вокруг эмали и таким образом защищает зубы от повреждений и порчи.

Эксперименты показали, что если уменьшить ежедневное количество калорий и увеличить потребление сыра, йогурта и нежирного молока, то это помогает человеку худеть быстрее. В частности речь идёт о жировые отложениях на животе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сыр, Кариес, Польза сыра, Свойства сыра, Продукты защищают от кариеса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
02 Томос об автокефалии ПЦУ продемонтрируют на Рождество
03 Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
04 ДТЭК планирует купить две компании
05 Кабмин отменит постановление о передаче церкви лаврских мощей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Польши: &quot;Северный поток-2&quot; убивает Украину
Глава МИД Польши: "Северный поток-2" убивает Украину
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Для модой кожи: 7 доступных продуктов, которые омолаживают кожу
Для модой кожи: 7 доступных продуктов, которые омолаживают кожу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь