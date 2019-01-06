Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
В Константинополе началась служба, во время которой будет передан Томос
В Константинополе началась служба, во время которой будет передан Томос
Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден
Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Google посвятил &quot;дудл&quot; новогодним праздникам
Google посвятил "дудл" новогодним праздникам

Врачи объяснили, зачем мужчинам желательно часто есть жирную рыбу

Врачи объяснили, зачем мужчинам желательно часто есть жирную рыбу
09:31 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Рыба - это превосходный образец пищевых источников омега-3 жирных кислот.

Ученые утверждают, что регулярное включение этих продуктов в свой рацион питания снижает уровень высокого холестерина в крови, повышает эффективность антидепрессантов и значительно сокращает вероятность преждевременной кончины от целого ряда болезней.

Проведенное в Китае исследование, о котором подробно рассказал Journal of Internal Medicine, продемонстрировало, что потребление продуктов, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами является в большой мере оздоровительным для организма и даже снижает риск ранней смерти. Прежде чем сделать такой вывод, ученые проанализировали данные 420 тысяч человек, собиравшиеся на протяжении 16 лет.

«Мужчины, которые потребляли больше рыбы, в среднем на 10 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37 процентов реже - от болезней печени. Что касается женщин, то среди часто употреблявших рыбу было на 38 процентов меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера», - сообщили исследователи в публикации журнала.

Рыба, по словам ученых, это превосходный образец пищевых источников омега-3 жирных кислот. В марте этого года американские специалисты опубликовали результаты исследования, показавшего, что регулярное употребление рыбы улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, а также снижает риск развития рассеянного склероза. Сделанные ими вычисления показали, что благодаря рыбе вероятность возникновения склероза снижается на целых 45%.

В то же время, ряд исследователей отмечает, что потребление рыбы может быть связано с определенными . По словам экспертов, на качестве продукта сказывается экологическое загрязнение.

Помимо рыбы источниками омега-3 являются льняное масло, авокадо, различные орехи, шпинат, морские водоросли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рыба, Польза рыбы, Жирная рыба, Свойства рыбы, Почему мужчинам нужно часто есть рыбу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
02 Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу
03 Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
04 Подозреваемого в убийстве студенток задержали на кладбище в Турции
05 Как время повлияло на признанных красавиц ХХ века
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 5 января: Историческое событие для ПЦУ в Стамбуле, реакция РПЦ на Томос
Главные новости 5 января
В США умер экс-министр обороны Гарольд Браун
Умер экс-министр обороны США Браун
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь