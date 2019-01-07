Почему нельзя пить алкоголь на морозе: негативные последствия

Празднование Нового года является одним из периодов, в которых регистрируется наибольшее количество посещений отделений скорой помощи. Прием алкогольных напитков и воздействие холода могут в комплексе иметь самые негативные последствия, предупреждают эксперты.