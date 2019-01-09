Диетологи назвали сладости, которые можно есть тем, кто худеет

Диетологи назвали сладости, употребление которых не связано с высоким риском набрать лишние килограммы. Употребление сладкого дает эффект антидепрессанта, что важно в холодный и мрачный сезон.