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Ученые подсказали, какой продукт может защитить от катаракты

Ученые подсказали, какой продукт может защитить от катаракты
02:21 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали, что красная икра полезна для людей с плохим зрением.

Красная икра - деликатес, которому всегда рады. Однако, этот продукт следует употреблять правильными порциями. Здоровый человек может есть 50 граммов в сутки, а ребенок - 15-20 граммов. Красную рыбу рекомендуют употреблять людям с плохим зрением.

В состав этого продукта входит много каротиноидов, а от их количества зависит то, насколько продукт полезен для здоровья глаз. Специалисты говорят, что употребление икры: поможет глазам бороться с усталостью; полезное для профилактики катаракты и глаукомы; способствует нормализации четкости видения, без прогрессирования нарушения рефракции.

Также икра помогает попрощаться с лишними килограммами. В основе продукта много белков, которые ускоряют набор мышц и укрепляют костную ткань. Белок очень нужен спортсменам, ведь он усиливает метаболизм. Укрепляют кости: фосфор, кальций, витамин D, которые очень нужны опорно-двигательному аппарату.

Продукт нормализует психоэмоциональное состояние человека, а также улучшает состав крови, ускоряет обменные процессы в организма. Икру рекомендуется употреблять людям, которые испытывают хроническую усталость, бессонница.

Продукт богат калием и магнием, которые необходимы сердечникам для расширения сосудов и укрепления стенок.

Икра повышает давление, что важно для гипертоников. Она чистит каналы крови от холестерина, выводит лишние соли.

В период восстановления после инфаркта, также икра очень полезна для организма.

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