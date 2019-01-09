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Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья без таблеток

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Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья без таблеток
03:40 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Они рассказали о пяти научных рецептов борьбы с похмельем.

Существует огромное множество народных способов борьбы с похмельем. А эти 5 рецептов были подтверждены научными исследованиями.

Яйца. Они содержат цистеин, который помогает преодолеть симптомы похмелья. Алкоголь расщепляется в компонент под названием ацетальдегид и увеличивает свой уровень в крови, что приводит к таким симптомам, как тошнота, рвота и др. А цистеин способствует расщеплению именно этого «вредного» компонента.

Вода. Употребление алкоголя приводит к обезвоживанию. Сам по себе этиловый спирт является диуретиком, через который мы чаще посещаем туалет, выводя из организма больше воды. Итак, если мы возместим ее отсутствие, то симптомы похмелья снизятся.

Кокосовая вода. Как уже было сказано выше, алкогольные напитки приводят к выводу жидкости из тела. Кокосовая вода также эффективно позволяет восстановить эту потерю, а кроме того, она содержит необходимые электролиты вроде калия и натрия.

Имбирь. Во время похмелья мы сталкиваемся с сильной тошнотой и расстройством желудка. Имбирь позволяет предотвратить или лечить эти симптомы. Он содержит магний, цинк и хром, которые обеспечивают нормальную циркуляцию крови и улучшает работу иммунной системы.

Контрастный душ. Контрастный душ обладает омолаживающим энергию, он стимулирует кровообращение, позволяя организму быстрее избавиться от токсинов.

Эти рецепты вам помогут избавиться от похмелья и совсем не навредят вашему здоровью. Попробуйте и вам действительно станет легче.

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