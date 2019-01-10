Врачи подсказали, какой овощ может укрепить вашу печень Морковь – дешевый корнеплод, обладающий несмотря на простоту и доступность целым рядом ценных для здоровья свойств. Медики рассказали о том, почему нужно обязательно включать морковь в опасный для организма сезон холодов и инфекций.