Вкуснейшее какао: полезные свойства и рецепт приготовления

Новости шоу бизнеса: Его приятный аромат украшает затяжные зимние вечера, во время просмотра рождественского фильма мы успеваем выпить несколько порций этого напитка.

Почему его полезно употреблять, а когда оно может навредить организму? Об этом корреспонденты узнали у консультанта по здоровому питанию Юлию Крилык.

"Если говорить о полезных свойствах какао, то оно должно быть натуральным, то есть изготовленным из необжаренных органических какао-бобов. Тот порошок, который продают на прилавках магазинов за 30-40 гривен, лучше не покупать. Ведь перед продажей его могли обработать химией", – убеждает она.

"Какао – источник цинка, железа и магния"

Оказывается, в какао – почти три десятка полезных микроэлементов и минеральных веществ. Недаром "пищей богов" его называли еще ацтеки.

"Этот напиток богат кальцием, фосфором, цинком и железом. Магний, которого также достаточно в какао, регулирует уровень инсулина в крови, расслабляет мышцы и облегчает симптомы ПМС у женщин. Еще оно содержит витамины B6, E и К", – рассказывает Юлия Крилык.

В составе какао – витамины B6, E и K

Эксперт добавляет: какао улучшает настроение, поскольку содержит в своем составе антидепрессант фенилэфиламин. Однако злоупотреблять этим напитком, по ее мнению, не стоит: "Достаточно пить одну, максимум две чашки какао в день, его желательно потреблять во время перед обедом".

"Избыток какао может вызывать у детей гиперактивность"

Пожалуй, нет такой рекламы какао-напитка, в которой бы не фигурировали дети. Однако как раз малолетним Юлия Крилык советует быть с ним осторожными, а тем, кому еще не исполнилось трех лет, вообще не употреблять.

"Часто какао-бобы являются аллергеном и детский организм более чувствителен к ним, чем взрослый. Как выход – готовить напиток из кероба (коричневый порошок, который получают из сушеных стручков рожкового дерева, по вкусу напоминающий какао с сахаром). В отличие от какао, он не содержит кофеина.

Поэтому родители могут быть спокойны в отношении аллергии или гиперактивности своих малышей. Также скажу, что какао помогает детям в зимне-весенний период, когда им из-за пасмурной погоды трудно просыпаться. Ведь содержит теобромин, который добавляет бодрость", – убеждает консультант по здоровому питанию.

"Иногда кофеин, содержащий какао, только усугубляет ситуацию"

К счастью, противопоказаний по употреблению какао меньше, чем рекомендаций. Однако, если вы обожаете им лакомиться, то, опять же, помните о кофеине.

"Тем людям, у которых синдром хронической усталости, кому не хватает энергии, этот стимулятор нервной системы только ухудшит ситуацию. Дело в том, что вы определенное время будете чувствовать себя возбужденными, потом снова устанете", – объясняет Юлия Крилык. Еще она не рекомендует употреблять какао тем, у кого проблемы с почками и подагрой (форма артрита).

"Какао будет эффективнее, если готовить его на растительном молоке"

Как говорит консультант по здоровому питанию, классический вариант приготовления какао содержит коровье молоко и сахар. Однако Юлия Крилык считает: такой рецепт – не лучший для нашего здоровья: "Эти составляющие снижают пользу напитка, о которой мы уже говорили. Поэтому предлагаю варить какао на растительном молоке (миндальное, кокосовое или соевое) и не добавлять туда сахара".

Рецепт приготовления какао на растительном молоке

Ингредиенты:

• 1 ст. л. какао

• 1/2 ч. л. корицы

• 1/4 ч. л. куркумы

• 1/4 ч. л. мускатного ореха

• 1/4 ч. л. кардамона

• 1 ч. л. меда или кленового сиропа

• 1 стакан миндального (или любого другого растительного молока)

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты в кружечке. Нагреть, не доводя содержимое до кипения, постепенно растирать ложкой все комочки. Следовательно, перелить в чашку, а сверху посыпать корицей, орехами.

А смакует ли какао вам?