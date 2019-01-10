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Эксперты подсказали, какой чай очистит печень от токсинов

Эксперты подсказали, какой чай очистит печень от токсинов
05:33 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Научные работники рекомендовали для обязательного употребления чай из засушенных лепестков гибискуса – каркаде.

Каркаде, по словам ученых, не только подтвердил в ряде исследований позитивное действие на самочувствие человека, но и проявил себя как эффективное средство для снижения холестерина и лишнего веса.

Каркаде как никакой другой напиток обладает массой оздоровительных свойств, заявили специалисты.

В частности, врачи отметили, что каркаде отличается повышенным содержанием витамина С и антиоксидантами, поэтому его употребление целесообразно при воспалительных процессах, простудах. Кроме того, чай каркаде – это незаменимый продукт в питании людей, страдающих от диабета или склонных к нему.

«Для страдающих от сахарного диабета каркаде является просто спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара, способствует более качественному выведению токсинов из печени», - отметили эксперты.

Также они порекомендовали обязательно пить чай каркаде женщинам, которым хорошо знакома проблема болезненных месячных. Его употребление помогает восстановить гормональный баланс, пояснили медики. Они добавили, что питье каркаде помогает и тем, кто страдает от хронических заболеваний органов малого таза.

Ранее было известно, что напиток способствует снижению давления, сокращению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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