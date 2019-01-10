4 мифа о том, как холод влияет на здоровье

Новости шоу бизнеса: Ошибочность некоторых средств и методов борьбы с холодом доказана современными медицинскими специалистами.

С наступлением холодов мы стараемся избежать простуды и других заболеваний, применяя давно известные средства и методы, но все ли из них так действенны? Предлагаем ознакомиться с наиболее распространенными заблуждениями.

1. Прогулки на холодном воздухе – причина простуды

Врачи утверждают обратное: регулярные прогулки зимой укрепляют иммунитет. Главное не промерзать и не проводить на улице слишком много времени.

2. Если вовремя согреться спиртным, можно избежать простуды

Употребляя алкогольные напитки на холоде, вы увеличиваете свои шансы заболеть ОРЗ или ОРВИ. Этиловый спирт провоцирует отток крови от внутренних органов к коже. А значит, организм быстрее переохлаждается.

3. Зимняя депрессия – последствие недостатка солнечного света

Как отмечают врачи, это один из факторов заболевания, но никак не решающий. Главная причина депрессии – постоянные стрессы и волнения, часто связанные с предпраздничной суетой.

4. Зимой не нужно пользоваться солнцезащитными кремами

Несмотря на низкую температуру, риск заполучить заболевания кожи не уменьшается. Снег отражает около 80% солнечных лучей, что опасно излишним ультрафиолетовым облучением.