Эксперты назвали запах, который увеличивает работоспособность мозга Исследователи, представляющие Университет Сассекса (Великобритания), пришли к заключению о том, что запах роз в салоне автомобиля может защищать от ДТП. Данный вывод был сделан учеными в ходе эксперимента с использованием симулятора вождения.