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Пятница, 11.01.2019
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Врачи рассказали, какая сладость самая полезная для здоровья
03:11 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Названы главные полезные свойства горького шоколада.

Немногие знают, но темный шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы. Какими конкретными ценными свойствами обладает этот продукт, рассказали диетологи.

Горький шоколад - это самый настоящий суперфуд. В его составе содержится огромное количество полезных веществ, которые укрепляют иммунитет, активируют работу мозга и снимают симптомы хронической усталости.

Горький шоколад можно употреблять в качестве десерта или добавлять в выпечку. Вкус лакомств на основе этого продукта получается чрезвычайно насыщенным и ярким. Важно: выбирайте шоколад с содержанием какао выше 70%. Это самый полезный шоколад, в котором вы найдете максимум витаминов, минералов и других ценных веществ.

Диетологи собрали подборку из полезных свойств горького шоколада, которые не оставят сомнений в том, что этот продукт обязательно должен присутствовать в вашем рационе.

Борется с депрессией

Плохое настроение? Самое время подкрепиться ломтиком горького шоколада. В его составе можно найти природные антидепрессанты - теобромин, анандамид, фенилэтиламин. Эти вещества делают так, что даже небольшое количество темного шоколада здорово бодрит и поднимает настроение. Фенилэтиламин, например, в организме превращается в серотонин, который еще называют «гормоном счастья».

Укрепляет сердце и сосуды

Немногие знают, но темный шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы. Его регулярное употребление укрепляет стенки сосудов и снижает риск возникновения холестериновых бляшек на их стенках. Горький шоколад эффективно разгоняет кровь по сосудам, а антиоксиданты в его составе благоприятно влияют на здоровье сердечной мышцы.

Снижает риск развития диабета

Горький шоколад все равно остается шоколадом и относится к десертам и сладким лакомствам. При этом регулярное употребление этого продукта помогает снизить риск развития диабета. Горький шоколад улучшает работу клеток и повышает чувствительность к инсулину. Важно: это свойство характерно лишь для горького шоколада. А вот батончики и конфеты такими способностями определенно не обладают.

Предотвращает инсульт

По статистике, инсульт - это одна из болезней, от которой в нашей стране умирают чаще всего. Правильное питание поможет нормализовать состояние сосудов и укрепить их здоровье. Это доказали многолетние исследования, в ходе которых были изучены показатели 20 тысяч человек. Половина из них полностью отказалась от горького шоколада, а другая половина, напротив, употребляла этот продукт регулярно.

Регулирует уровень холестерина

Холестерин - это естественное для человека вещество. Он должен присутствовать в организме, но при этом лишь в умеренных количествах. Когда вы налегаете на жирное, жареное и мучное, в организме начинает преобладать вредный холестерин, который является причиной возникновения ряда заболеваний. Чтобы понизить уровень вредного холестерина, налегайте на правильные продукты. В их числе горький шоколад, который богат антиоксидантами.

Понижает кровяное давление

Горький шоколад помогает понизить артериальное давление. Поэтому этот продукт в обязательном порядке должен присутствовать в рационе гипертоников. При этом выбирайте только те виды горького шоколада, содержание какао в которых превышает 50–70%.

Помогает от кашля Заболели?

Не спешите отказываться абсолютно от всех сладостей. Вы удивитесь, но некоторые лакомства полезны при вирусных заболеваниях. К таким чудо-сладостям относится, например, горький шоколад. Как он работает? В горьком шоколаде содержится теобромин. Это вещество снижает активность блуждающего нерва - области головного мозга, которая отвечает за приступы кашля. Исследования показали, что шоколад в этой связи даже эффективнее, чем вещества, в которых содержится обладающий слабым наркотическим действием кодеин.

Полезен для беременных

Беременным женщинам также стоит обратить внимание на горький шоколад и полюбить его. Шоколад понижает кровяное давление, а этот симптом зачастую сопровождает беременность. Регулярное употребление горького шоколада помогает исключить ситуации, при которых кровоснабжение плода осложняется или полностью прекращается.

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