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Диетологи назвали соки, которые сжигают лишние килограммы

Диетологи назвали соки, которые сжигают лишние килограммы
05:19 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Существует три вкусных сока, которые помогут вам похудеть.

По данным Министерства сельского хозяйства США, а также опытных американских диетологов, восстановиться после новогодних праздников, улучшить метаболизм и запустить процесс похудения помогут именно правильные соки.

По словам диетологов, существует 3 сока для сжигания жира без вреда для фигуру.

Во-первых, томатный сок - в 100 граммах которого содержится всего около 18 калорий. Кроме того, томаты имеют высокое содержание воды.

Во-вторых, яблочный сок, который содержит около 50 калорий на 100 г.

В-третьих, морковный сок - в 100 граммах которого содержится 4о калорий и 3 грамма полезной клетчатки.

Следовательно, добавление морковного сока к диете для похудения ускорит программу по снижению веса после новогодних праздников.

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Все по теме:

Диета, Похудение, Соки, Томатный сок, Морковный сок, Яблочный сок, Полезные соки.
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