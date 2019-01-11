Диетологи назвали соки, которые сжигают лишние килограммы

Новости шоу бизнеса: Существует три вкусных сока, которые помогут вам похудеть.

По данным Министерства сельского хозяйства США, а также опытных американских диетологов, восстановиться после новогодних праздников, улучшить метаболизм и запустить процесс похудения помогут именно правильные соки.

По словам диетологов, существует 3 сока для сжигания жира без вреда для фигуру.

Во-первых, томатный сок - в 100 граммах которого содержится всего около 18 калорий. Кроме того, томаты имеют высокое содержание воды.

Во-вторых, яблочный сок, который содержит около 50 калорий на 100 г.

В-третьих, морковный сок - в 100 граммах которого содержится 4о калорий и 3 грамма полезной клетчатки.

Следовательно, добавление морковного сока к диете для похудения ускорит программу по снижению веса после новогодних праздников.