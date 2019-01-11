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Медики подсказали эффективное натуральное средство от гриппа
06:39 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Веские причины есть натощак чеснок и мед.

Чеснок - это один из самых популярных в мире кулинарных ингредиентов, который используется практически во всех национальных кухнях. Неповторимый вкус и аромат чеснока, особенно в сочетании с другими специями, позволяет улучшить вкус множества блюд.

Чеснок - это не только незаменимый на кухне помощник, но и одно из лучших лекарственных средств для лечения самых разных заболеваний, используемое человеком с самой древности.

Он может использоваться для профилактики и лечения воспалений, хронических заболеваний и различных типов инфекций.

Большая часть полезных свойств чеснока связана с содержанием в нем аллицина - активного компонента, который регулирует уровень холестерина в крови, артериальное давление и работу сердечнососудистой системы в целом.

Также он может использоваться для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и грибковых инфекций.

Благодаря его противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, чеснок отлично справляется с артритом, раком и диабетом.

Диетологи советуют употреблять его в пищу в сыром виде, в таком случае в нем сохраняются все активные вещества.

Кроме того, можно приготовить из чеснока лекарственное средство, смешав его с медом. В таком виде его удобно принимать и все его полезные свойства только усиливаются.

С помощью этого средства всего за 7 дней вы сможете значительно улучшить свое самочувствие и состояние здоровья.

1. Чеснок и мед улучшают кровообращение

Соединения серы, содержащиеся в чесноке, особенно в сочетании с питательными компонентами меда, очень полезны для сердечнососудистой системы.

Они действуют как натуральные антикоагулянты и тонизируют вены, не допуская появления таких недомоганий как тромбоз и варикозное расширение вен.

2. Регулируют артериальное давление

Высокое кровяное давление ставит под угрозу здоровье всей сердечнососудистой системы. Чтобы регулировать его естественным образом, принимай лекарство на основе чеснока и меда каждый день натощак.

3. Балансируют уровень плохого холестерина в крови

Аллицин, который высвобождается при измельчении чеснока, очищает кровь от токсинов и уничтожает избыток холестерина. Кроме того, это очень эффективное средство для нейтрализации триглицеридов.

4. Уменьшают воспаления

Большинство хронических заболеваний связаны с различными воспалительными процессами, протекающими в организме. И чеснок, и мед уменьшают воспаление и улучшают наше состояние при артрите, задержке жидкости и заболеваниях мышц.

5. Укрепляют иммунную систему

Противомикробные и противогрибковые свойства чеснока и меда благоприятно воздействуют на здоровье иммунной системы.

Они защищают нас от вирусов, бактерий и других патогенных факторов, которые могут навредить организму.

6. Борются с кашлем

Если кашель вызван бактериями или вирусами, нет ничего лучше, чем сироп из меда с измельченным чесноком.

Он успокаивает раздражение в горле и действует как отхаркивающее средство, стимулируя высвобождение слизи.

7. Ускоряют выздоровление при гриппе и простуде

Можно быстро справиться с любыми симптомами гриппа и простуды, если регулярно принимать этот сироп из меда и чеснока.

Он уничтожает вирусы и стимулирует образование антител, которые защищают наши дыхательные пути.

Как приготовить это натуральное средство из чеснока и меда?

Для того, чтобы добиться идеального результата, для начала убедись, что чеснок и мед органического происхождения.

Часто в магазинах продается дешевый искусственный мед, сделанный из сахара. Он не содержит никаких питательных веществ.

Вам понадобится: 1 чашка пчелиного меда (335 г), 10 зубчиков чеснока, 1 стеклянный флакон с крышкой.

Как его приготовить?

Нарежьте чеснок ломтиками или измельчите его в специальном устройстве.

Перелейте мед в стеклянную емкость и переложите туда же чеснок.

Закройте сосуд крышкой и уберите в темное место на 1 неделю.

По прошествии этого времени вы получите натуральное лекарство, очень полезное для здоровья.

Как его принимать?

Принимайте по 1 столовой ложке в день. Можете разводить сироп теплой водой, если хотите.

Принимайте средство в течение 7 дней подряд, сделайте перерыв на 2 недели и начните принимать его снова.

Храните сироп при комнатной температуре, чтобы он не кристаллизовался.

Обратите внимание на то, что эффективность этого средства может отличаться в зависимости от конкретного человека и образа жизни, который он ведет.

Учтите, что оно поможет вам, если вы не употребляете в пищу насыщенные жиры, сахар и фастфуд.

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Все по теме:

Чеснок, Польза чеснока, Свойства чеснока, Как защитить себя от гриппа, Натуральные средства от гриппа.
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