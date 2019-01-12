Продукты-афродизиаки, которые пользовались популярностью раньше По слухам известный герой-любовник Казанова съедал на завтрак пятьдесят устриц, чтобы после ужина оказаться на высоте на любовном ложе. А в Древнем Риме устрицы были обязательным угощением на оргиях, врачи прописывали их в качестве лекарства от импотенции. За что же так пострадали несчастные моллюски? Оказывается, всего лишь за внешний вид. Раскрытая устрица напоминает женские половые губы. Другая причина – особенности размножения этого существа. Устрица выстреливает прямо в воду струю жидкости, содержащей половые клетки, которой позавидует каждый мужчина. Видимо, древние врачи считали, что эта способность передается каждому, кто их съест. Есть у устриц и своя мифологическая истории. По одной из легенд Афродита – богиней любви и страсти – возникла из раковины и на ней же добралась до берега. С тех пор моллюски считались священными животными, а жемчуг – магическим камнем, помогающим в любви.