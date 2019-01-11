Медики объяснили, почему при гриппе полезна негазированная вода

Новости шоу бизнеса: Чтобы скорее избавиться от вредных веществ и токсинов, важно много и правильно пить.

Главное условие очищения организма (и не только после гриппа) – это правильный питьевой режим. То есть, в день нужно выпивать около 2,5 литров чистой минеральной негазированной воды (причем, именно минеральной, а не очищенной, так как вторая не содержит ценных микроэлементов и минеральных соединений). Именно "полезная" вода помогает организму быстро самоочищаться от токсинов, остатков вируса и медпрепаратов.

"Многие ошибочно считают, что когда говорится о необходимых нашему тему 2-2,5 литрах воды, засчитать в это количество можно компоты, чай, кофе и прочее. Но такие напитки не могут считаться полноценной жидкостью, из которой строятся все клетки и органы организма, а желудком они воспринимаются, скорее, как пища.

Впрочем, альтернатива чистой воде есть, раз уж вы не можете выпить ее так много, - это отвары шиповника, мяты, ягодные морсы без сахара, а также зеленый чай – эти напитки содержат большое количество антиоксидантов, которые участвуют в восстановлении поврежденных клеток и восстановлении иммунитета", - говорит диетолог.