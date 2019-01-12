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Суббота, 12.01.2019
Медики назвали свойства лимона, о которых вы раньше не слышали
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Медики назвали свойства лимона, о которых вы раньше не слышали

Употреблять лимоны обычно настоятельно советуют при простуде, поскольку в этих цитрусовых содержится много витамина С, ускоряющего выздоровление при простудных инфекциях. Но у лимона есть и другие полезные свойства, - просто об этом мало кто знает.
hronika.info
Фото: pixabay
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16:54 Сегодня Телеграф
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