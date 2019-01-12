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Ученые рассказали, стоит ли полностью отказываться от хлеба

Ученые рассказали, стоит ли полностью отказываться от хлеба
17:28 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали, какое количество хлеба можно съедать человеку в день.

Хлеб – один из самых «спорных» продуктов питания и зачастую от него советуют отказываться, либо сводить его потребление к жесткому минимуму. Но, по мнению ряда экспертов, здоровым людям хлеб нужно есть ежедневно.

Нутрициологи единодушно советуют не отказываться от хлеба, поскольку этот продукт является здоровым источником витаминов и микроэлементов – в частности, витаминов группы В, витамина Е, железа, магния.

Говоря о том, какой хлеб предпочтительнее, если исходить из его потенциала пользы для здоровья, медики отметили следующее:

- Если в черном чуть больше витаминов и клетчатки, то белый реже вызывает вздутие живота и изжогу, также полезен для регулярного потребления цельнозерновой хлеб.

Может ли из-за хлеба располнеть фигура? По мнению экспертов, нет – при условии, что этим продуктом не злоупотребляют. При отсутствии противопоказаний по здоровью, можно употреблять до 300 граммов хлеба в день, считают они.

«Чтобы понять, насколько качественен хлеб, нажмите на него пальцем. Если сильно проминается и восстанавливает свою форму медленно, в тесте чересчур много разрыхлителей. Кстати, слишком ярко выраженный хлебный запах в отделе говорит о том, что хлеб хранится в неправильных условиях», - поделились специалисты.

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Все по теме:

Хлеб, Польза хлеба, Свойства хлеба, Сколько можно съедать хлеба в день.
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