Легкий способ избавиться от стресса: Продукты, которые помогут расслабиться От способности к расслаблению или релаксации зависит очень многое, включая и продолжительность нашей жизни. Эксперты назвали 5 продуктов питания, которые позволяют быстрее избавиться от стресса.