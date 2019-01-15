Названы продукты, которые являются полезной альтернативой антидепрессантам

Новости шоу бизнеса: Быстро обрести форму помогают продукты-антидепрессанты.

Эти продукты помогают войти в ритм.

Необходимость входить в рабочий ритм после долгих новогодних каникул может провоцировать целый ряд нежелательных явлений – от упадка настроения до аффективного расстройства.

Употреблять продукты-антидепрессанты, чтобы быстрее войти в активный ритм существования, посоветовал врач Дмитрий Панасюк. По словам эксперта, неприятный момент адаптации к рабочим будням, каким бы тяжелым он не был, все же временное явление. Продукты-антидепрессанты помогают сократить и его срок.

"Налегайте на натуральные антидепрессанты - ешьте шоколад, бананы и орехи небольшими порциями в течение рабочего дня, и вы заметите, что работать стало проще и приятнее. Отлично справляется с этой задачей и зеленый чай, употребляемый с сухофруктами", - дал совет врач.

Эксперт считает, что в момент, когда организму нужно настроиться на работу и более напряженное существование, не нужно ограничивать себя в еде, даже если за праздники был набран вес. Вместо ограничительных мер, по мнению специалиста, лучше вводить в рацион больше фруктов и овощей, рыбу, морепродукты.

Единственное, от чего эксперт полагает нужным отказываться (хотя бы на время), - это избыточно калорийные сладости, содержащие белую муку и жиры. По словам врача, такие продукты лишь провоцируют сонливость и ощущение усталости. Но зато можно есть шоколад, который питает мозг и способствует позитивным эмоциям. Кстати, помимо вышеназванных орехов и бананов полезно употреблять курятину – как и эти продукты, она способствует выработке гормона хорошего настроения серотонина.