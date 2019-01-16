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Среда, 16.01.2019
Усталость организма: какие продукты в рационе могут спровоцировать ее появление
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Усталость организма: какие продукты в рационе могут спровоцировать ее появление

Ученые установили, что даже ежедневный рацион может сказываться на общем состоянии организма, в том числе, быть причиной усталости.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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