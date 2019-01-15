Куриный бульйон: полезные свойства

Многие уверены, что куриный суп способен едва ли не лучше таблеток и микстур поставить человека на ноги за предельно короткое время. Специалисты утверждают, что в состав белков куриного мяса входят особые экстрактивные вещества, а большая их часть при варке переходит в бульон.