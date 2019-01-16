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Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы

Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
21:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Праздник Крещение Господне или Богоявление является одним из самых древних праздников Церкви, в этом году он отмечается в субботу, 19 января.

Праздник Святого Богоявления или Крещения Господня - один из древнейших в христианстве. О нем упоминают уже самые ранние христианские источники.

Когда можно освещать воду на Крещение

Широко известен ритуал освящения воды. Он проводится дважды: накануне Крещения, 18 января, в день, также известный как Крещенский сочельник. Второй раз — в день Богоявления, 19 января. Святую воду хранят до следующего праздника Крещения и пьют ее с молитвой и натощак. По древнему преданию, источник воды не играет роли — в Крещение Господне, подобно водам Иордана, освящается вся вода. А ритуал освящения — скорее, торжественный процесс, возвеличивающий Христа и чудо Крещения.

Когда можно купаться в проруби на Крещение

Другой неотъемлемый элемент праздника Крещения — это купания в проруби. К слову, купаться в морозной воде на Крещение вовсе не обязательно — гораздо важнее вечером 18 января и утром 19 января присутствовать на службе в храме, причаститься и набрать святой воды. Купаться же можно сразу после вечерней службы 18 января или в ночь с 18 на 19 января. Важно различать народные обычаи и исконно христианские практики: церковь не призывает верующих лезть в ледяную воду. Решение искупаться на Крещение Господне принимает сам человек, если ему позволяет здоровье.

Крещение Господне-2019: как подготовить себя к купанию в проруби за два дня

Приметы на Крещение

  • Если утро на Крещение пасмурное и теплое — будет хороший урожай.
  • Если же погода на Крещение ясная и морозная — год будет неурожайным.
  • На Крещение лают собаки — будет много дичи.
  • Если на Крещение новолуние — такая же погода, как на Крещение, будет сохраняться весь месяц.
  • Яркие звезды на Крещение — овцы будут хорошо плодиться.
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Праздник, Крещение 2019, Крещение Господне 2019.
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