Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы

Новости шоу бизнеса: Праздник Крещение Господне или Богоявление является одним из самых древних праздников Церкви, в этом году он отмечается в субботу, 19 января.

Праздник Святого Богоявления или Крещения Господня - один из древнейших в христианстве. О нем упоминают уже самые ранние христианские источники.

Когда можно освещать воду на Крещение

Широко известен ритуал освящения воды. Он проводится дважды: накануне Крещения, 18 января, в день, также известный как Крещенский сочельник. Второй раз — в день Богоявления, 19 января. Святую воду хранят до следующего праздника Крещения и пьют ее с молитвой и натощак. По древнему преданию, источник воды не играет роли — в Крещение Господне, подобно водам Иордана, освящается вся вода. А ритуал освящения — скорее, торжественный процесс, возвеличивающий Христа и чудо Крещения.

Когда можно купаться в проруби на Крещение

Другой неотъемлемый элемент праздника Крещения — это купания в проруби. К слову, купаться в морозной воде на Крещение вовсе не обязательно — гораздо важнее вечером 18 января и утром 19 января присутствовать на службе в храме, причаститься и набрать святой воды. Купаться же можно сразу после вечерней службы 18 января или в ночь с 18 на 19 января. Важно различать народные обычаи и исконно христианские практики: церковь не призывает верующих лезть в ледяную воду. Решение искупаться на Крещение Господне принимает сам человек, если ему позволяет здоровье.

Приметы на Крещение