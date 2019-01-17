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Четверг, 17.01.2019
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Врачи назвали растение, подавляющее аппетит

Врачи назвали растение, подавляющее аппетит
02:39 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Мята помогает людям избавиться от чувства голода, заявили специалисты.

Комплексные наблюдения американских диетологов показали, что мята может стать эффективным средством для борьбы с перееданием и постоянным желанием что-то есть.

Медики убедились в том, что запах мяты действенно помогает усмирять приступы аппетита.

Во время испытаний с участием мужчин и женщин исследователи наблюдали, как под действием аромата мяты участники снижали потребление калорий. По словам испытуемых, им просто хотелось меньше есть.

Вероятно, что летучие вещества, содержащиеся в масле мяты, определенным образом воздействуют на рецепторы мозга.

Примечательно, что ранее было выявлено омолаживающее действие мяты на головной мозг человека.

Ученые утверждают: использование мяты в комплексе со здоровым питанием и физической активностью помогает быстрее избавляться от лишнего веса.

«Одна чашка заваренной в виде чая мяты, либо капля эфирного масла мяты, нанесенная на запястье, помогут избавиться от мучительного чувства голода», - рассказали специалисты.

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Все по теме:

Мята, Польза мяты, Свойства мяты, Полезные растения, Растения подавляющие аппетит, Как подавить аппетит.
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