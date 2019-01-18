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Врачи рассказали, что вовремя беременности совсем нельзя пить алкоголь

Врачи рассказали, что вовремя беременности совсем нельзя пить алкоголь
00:38 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Любой алкоголь опасен для будущих мам.

Специалисты пришли к мнению, что во время беременности необходимо воздерживаться от алкоголя в любой дозировке. Даже минимальное количество способно неконтролируемо повлиять на плод.

Эксперимент, проведенный учеными из Университета Вашингтона, доказал, что даже близнецы в утробе по-разному реагируют на упоотребление будущемй мамой алкоголя.

Таким образом, отсутствие заметных невралгических повреждений у одного ребенка не означает, что другому так же повезет. Некоторые дети в силу генетических особенностей могут оказаться более чувствительными к алкоголю в организме матери.

Поэтому утверждение последних лет о том, что, например, бокал вина не причинит вреда беременной женщине, можно считать несостоятельным. И уж тем более запрет распространяется на крепкие спиртные напитки.

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Алкоголь, Беременность, Какой алкоголь можно пить при беременности, Вред алкоголя для беременных.
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