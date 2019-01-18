Медики рассказали о полезных свойствах граната

Новости шоу бизнеса: Косточки и мякоть граната спасут от рака кишечника

Группа ученых из Индии и США провела исследование и установила, что употребление косточек граната и его мякоти способно устранить воспаление в кишечнике. Кроме того, компоненты зерен плода существенно снижают риска развития онкологии.

Как отмечается, долгое время считалось, что компоненты мякоти и косточек граната создают барьер между стенками кишечника и тем самым способствуют лишь снятию воспалений и затягиванию ран.

В ходе исследований было доказано, что бактерии, поглощая часть антиоксидантов (флавонолы) в экстракте граната, преобразуют их в другие вещества, которые позитивно влияют на организм. В частности, полученный компонент оказывает действие на состав слизи, которая покрывает стенки кишечника, защищая организм от токсинов, поступающих с пищей. А это, в свою очередь, снижает вероятность возникновения рака кишечника.

Напомним, ранее американские ученые обнаружили продукт, способный замедлить старение. Оказалось, что это белые грибы. В них содержатся два важных антиоксиданта: эрготионеин и глутатион.