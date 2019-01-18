Скачать
Пятница, 18.01.2019
Епифаний объявил, что его интронизация состоится 3 февраля
Епифаний объявил, что его интронизация состоится 3 февраля
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Завораживающие картины маслом, которые впечатлят любого (Фото)
Завораживающие картины маслом, которые впечатлят любого (Фото)

Медики рассказали о полезных свойствах граната

Медики рассказали о полезных свойствах граната
01:45 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Косточки и мякоть граната спасут от рака кишечника

Группа ученых из Индии и США провела исследование и установила, что употребление косточек граната и его мякоти способно устранить воспаление в кишечнике. Кроме того, компоненты зерен плода существенно снижают риска развития онкологии.

Как отмечается, долгое время считалось, что компоненты мякоти и косточек граната создают барьер между стенками кишечника и тем самым способствуют лишь снятию воспалений и затягиванию ран.

В ходе исследований было доказано, что бактерии, поглощая часть антиоксидантов (флавонолы) в экстракте граната, преобразуют их в другие вещества, которые позитивно влияют на организм. В частности, полученный компонент оказывает действие на состав слизи, которая покрывает стенки кишечника, защищая организм от токсинов, поступающих с пищей. А это, в свою очередь, снижает вероятность возникновения рака кишечника.

Напомним, ранее американские ученые обнаружили продукт, способный замедлить старение. Оказалось, что это белые грибы. В них содержатся два важных антиоксиданта: эрготионеин и глутатион.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свойства граната, Гранат, Польза граната.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
02 Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
03 Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма
04 Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
05 Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь