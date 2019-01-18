Медики рассказали, какие продукты могут очистить почки

Новости шоу бизнеса: Врачи назвали продукты, полезные для здоровья почек.

Исследователи из США сообщили, что существуют продукты, которые очень полезны для здоровья почек человека. Продукты позволяют поддерживать работу этого органа.

Кроме того, зачастую такие продукты полезны и для работы всего организма. Отмечается, что самым полезным продуктом для здоровья почек является арбуз. Этот продукт возглавил рейтинг полезных продуктов для почек.

Он имеет хороший мочегонный эффект, и эксперты его рекомендуют для очищения всего организма. Также эта ягода полезна при наличии почечных заболеваний, ведь улучшает работу этого органа, и регулирует кислотно-щелочной баланс. Есть рекомендуется также и некоторые другие продукты, которые положительно сказываются на работе почек. Например, тыква. Все дело в том, что она содержит в своем составе витамин А, пектин и некоторые микроэлементы.

Ученые говорят, что те, кто постоянно ест тыкву, гораздо быстрее восстанавливается после разного рода болезней, поскольку, этот продукт помогает выводить токсины из организма. Тыква также обладает мочегонным эффектом, но при этом не раздражает почечную ткань, что полезно для работы почек.

Третье место в списке полезных продуктов занимает виноград, который содержит большое количество калия, поэтому виноград полезен для почек, а также для всей работы организма в целом.

Замыкает пятерку самых полезных для почек продуктов клюква и кресс-салат, содержащие витамины, микроэлементы, а также обладают мочегонным эффектом.