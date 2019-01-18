Скачать
Пятница, 18.01.2019
Епифаний объявил, что его интронизация состоится 3 февраля
Епифаний объявил, что его интронизация состоится 3 февраля
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Завораживающие картины маслом, которые впечатлят любого (Фото)
Завораживающие картины маслом, которые впечатлят любого (Фото)

Медики рассказали, какие продукты могут очистить почки

Медики рассказали, какие продукты могут очистить почки
02:28 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи назвали продукты, полезные для здоровья почек.

Исследователи из США сообщили, что существуют продукты, которые очень полезны для здоровья почек человека. Продукты позволяют поддерживать работу этого органа.

Кроме того, зачастую такие продукты полезны и для работы всего организма. Отмечается, что самым полезным продуктом для здоровья почек является арбуз. Этот продукт возглавил рейтинг полезных продуктов для почек.

Он имеет хороший мочегонный эффект, и эксперты его рекомендуют для очищения всего организма. Также эта ягода полезна при наличии почечных заболеваний, ведь улучшает работу этого органа, и регулирует кислотно-щелочной баланс. Есть рекомендуется также и некоторые другие продукты, которые положительно сказываются на работе почек. Например, тыква. Все дело в том, что она содержит в своем составе витамин А, пектин и некоторые микроэлементы.

Ученые говорят, что те, кто постоянно ест тыкву, гораздо быстрее восстанавливается после разного рода болезней, поскольку, этот продукт помогает выводить токсины из организма. Тыква также обладает мочегонным эффектом, но при этом не раздражает почечную ткань, что полезно для работы почек.

Третье место в списке полезных продуктов занимает виноград, который содержит большое количество калия, поэтому виноград полезен для почек, а также для всей работы организма в целом.

Замыкает пятерку самых полезных для почек продуктов клюква и кресс-салат, содержащие витамины, микроэлементы, а также обладают мочегонным эффектом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Почки, Полезные ягоды, Как очистить почки, Продукты помогут очистить почки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
02 Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
03 Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма
04 Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
05 Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь