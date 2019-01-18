Медики назвали проверенное народное средство от насморка

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Пятница, 18.01.2019
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03:25 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали о полезных свойствах топинамбура

Можно долго перечислять все полезные витамины и минералы, которые содержатся в топинамбуре, но важно упомянуть о инулине - веществе, необходимом страдающим сахарным диабетом. И это не единственный коварный недуг, с которым борется топинамбур.

Польза топинамбура

При сахарном диабете

При сахарном диабете или для его профилактики рекомендуют съедать трижды в день по два свежих или отварных клубня и желательно за 10 минут до еды. Используют и листья топинамбура: их моют, измельчают и поливают растительным маслом. Вот такой необычный салат!

При кожных заболеваниях

Из протертых клубней топинамбура делают «тесто», которое используют для лечения экземы, псориаза и ожогов.

При болезнях суставов и тканей

Сваренные клубни земляной груши прикладывают к суставам при подагре и артрите. Измельченные листья топинамбура добавляют в лечебные ванны, которые полезны при травмах опорно-двигательного аппарата, отложениях солей, остеохондрозе.

От головных болей

Очень полезно пить утром сок топинамбура: смешай 2 ст. л. сока с 1 ст. л. воды.

Для похудения

Помнишь об интересном салате из пункта № 1?

От насморка

Сок их топинамбура используют для борьбы с этим неприятным недугом! По 5 капель 3 раза в день - и вскоре будет легче дышать!

Косметологическое средство

Из земляной груши делают не только маски для кожи, но и средства по уходу за волосами.

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Топинамбур, Польза топинамбура, Свойства топинамбура.
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