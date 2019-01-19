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Исследователи рассказали об опасности длительного сна для беременных женщин

Исследователи рассказали об опасности длительного сна для беременных женщин
06:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Длительные периоды спокойного сна во время беременности могут повлиять на мертворождение.

Сон продолжительностью более девяти часов в сутки во время беременности может быть связан с поздним мертворождением, утверждает новое международное исследование, проведенное в Мичигане.

Исследователи проанализировали онлайн-опросы 153 женщин, у которых было зафиксировано позднее мертворождение (в течение или после 28 недель беременности) за предыдущий месяц, и 480 женщин на третьем триместре или недавно успешно прошедших роды.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Birth, заявляют о связи между длительными периодами спокойного материнского сна и мертворождения, вне зависимости от других факторов риска. Вместе с тем исследователи отмечают, что этот вопрос требует дальнейших исследований.

"Беременные часто сообщают, что просыпаются и встают посреди ночи. Хоть подобные пробуждения и могут вызывать дискомфорт, в контексте мертворождения это выступает в качестве защитного механизма", — утверждает ведущий автор исследования Луиза О'Брайен (Louise O'Brien).

По ее словам, дальнейшие исследования должны разобраться в причинах этой связи, уделяя особое внимание вегетативной нервной и гормональной системе во время сна на поздних стадиях беременности. Она отмечает, что кровяное давление достигает самой низкой точки во время сна, но, когда женщина просыпается, происходит скачок активности нервной системы, который вызывает кратковременное повышение кровяного давления. Возможно, эти кратковременные повышения артериального давления способны предотвратить длительные периоды относительно низкого давления. Это важно, утверждает О'Брайен, так как низкое кровяное давление связано с проблемами роста плода, преждевременными родами и мертворождением.

Однако это не означает, что беременные женщины должны заставлять себя просыпаться по ночам, так как нарушение сна также связано с плохим исходом беременности. Ученый отмечает, что, хотя уже есть многочисленные доказательства того, что нарушение и клинические расстройства сна связаны с негативным течением беременности, лишь немногие исследования обращали внимание на противоположную сторону вопроса, например на длительные периоды спокойного сна.

"Материнский сон зачастую упускается из виду, когда речь заходит об охране здоровья матери и новорожденного, хотя известно, что он связан со многими основными, хорошо установленными факторами риска неблагоприятных исходов беременности. До недавнего времени он не находился в поле зрения для исследования мертворождения. Несмотря на то что многие факторы не могут быть изменены после наступления беременности, мы должны изучить каждое возможное вмешательство, которое может предотвратить отрицательный результат", — уверена ученый.

Мертворождение в США затрагивает примерно каждую 160-ю беременность, причем ежегодно в стране на свет появляется около 24 тысяч новорожденных, что в 10 раз больше случаев синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Около половины всех мертворождений происходит после 28 недель беременности, и многие из них остаются необъяснимыми.

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Сон, Беременность, Мертворождение.
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