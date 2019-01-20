Этот привычный овощ особенно полезен диабетикам Ученые определили, что брокколи содержит ингредиент, который способен помочь людям с диабетом. Ученые обнаружили, что сульфорафан, содержащийся в крестоцветных овощах, в частности, брокколи, помог снизить уровень глюкозы в крови больных диабетом животных.