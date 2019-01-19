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Врачи назвали каши, которые улучшают работу сердца

Врачи назвали каши, которые улучшают работу сердца
16:36 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Самые полезные каши по мнению врачей.

Говоря о продуктах, защищающих человека от развития онкологии, эксперт НМИЦ онкологии при Минздраве РФ Владимир Беспалов заявил: основой питания должны быть зерновые. Какие крупы нужно обязательно включить в свой рацион питания?

С овощами, мясом, а также с различными фруктами, ягодами и сухофруктами – вариантов готовить блюда из круп очень много. Эксперты в области питания назвали 5 круп, которые обладают полезными свойствами в наибольшей мере.

Овсяная крупа. Употребление овсянки положительно влияет на нервную систему, сердце и сосуды, а также на легкие. Кроме того, овес способствует более активному расщеплению жиров и ускорению обмена веществ.

Будучи богатым источником белка и клетчатки, овсянка снижает уровень холестерина, улучшает работу почек и печени, восстанавливает целостность слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и снимает в нем воспаление. Овсянка актуальна в случае гастрита, язвы желудка, эта крупа эффективно и мягко очищает кишечник.

Перловая крупа (ячмень). Перловая каша суперполезна. Ячмень содержит большое количество клетчатки, которая очищает желудочно-кишечный тракт от вредных отложений на стенках кишечника, нормализует стул и является отличной профилактикой запоров. По словам врачей, детям перловка помогает расти и развиваться необходимо ее кушать для правильного роста и развития, пожилым людям – оказывает поддержку организму при лечении заболеваний, вызванных старением организма.

В этой крупе содержатся витамин Е и белок, благодаря чему употребление перловки способствует омоложению кожи. Провитамин А, содержащийся в перловой крупе, крайне полезен для иммунной системы организма: он повышает защитную функцию слизистых оболочек, защищает дыхательные пути от проникновения чужеродных болезнетворных бактерий.

Пшеничная крупа. Пшенка содержат в своем составе витамины группы B и витамин PP, которые играют важную роль в поддержании работы многих систем организма. В частности, улучшают работу нервной системы и состояние слизистых тканей, предотвращают выпадение волос, помогают стабилизировать артериальное давление. Кроме того, пшено – это источник элементов, в которых человеческий организм нуждается: таких как магний, калий, железо, марганец, натрий, а также кремний, фтор и медь.

Мало кто знает, пшенка не является аллергенной.

Рисовая крупа. Рис способствует улучшению функций ЖКТ, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и кровяное давление, - причем не содержит в себе вредные жиры и холестерин.

Примерно 8% в составе риса занимают белковые соединения – это ни много ни мало 8 важнейших для человеческого организма аминокислот. Исключительная польза риса в том, что он не содержит глютена, аллергенного для многих людей растительного белка. Попадая в организм, рис вступает в контакт с солью и выводит ее излишки. При этом рис содержит много калия, что обуславливает его пользу для сердечно-сосудистой системы.

Гречневая крупа. В гречке много белков, но главное – эта крупа является «чемпионом» по содержанию железа, важнейшего компонента для образования эритроцитов (красных кровяных телец), ответственных за уровень гемоглобина и насыщаемость тканей организма кислородом.

Содержащийся в гречке калий помогает поддерживать оптимальное кровяное давление, а магний – контролировать весом и быть защищенным от депрессии. По мнению врачей, гречневую крупу полезно есть людям, страдающим сахарным диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы, полнотой.

В то же время эксперты оговариваются, что ни одну из вышеназванных круп не стоит употреблять в большом количестве ежедневно. Блюда из них следует включать в рацион несколько раз в неделю, этого будет вполне достаточно.

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Полезные каши, Полезные крупы, Как улучшить работу сердца, Ваши.
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