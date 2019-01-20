Врачи рассказали, как короткий сон влияет на здоровье

Новости шоу бизнеса: Дневной сон может привести к старческому слабоумию.

Если мы не получаем в нужном количестве сон ночью, то целый день нас тянет к кровати. Конечно, дефицит сна надо компенсировать, однако ученые советуют высыпаться именно ночью.

Все мы знаем о том, как важно высыпаться, но некоторые люди предпочитают спать не только ночью, но и днем.

Ряд экспертов даже утверждал, что непродолжительное дневной сон восстанавливает уровень энергии и бодрости в организме, а потому работодателям нужно позволить своим сотрудникам хотя бы на полчаса идти в мир грез в разгар рабочего дня. Но новое исследование показало, что в этой привычки опасны последствия.

Дневной сон увеличивает риск развития старческого слабоумия. Оказывается, у таких людей в мозгу оказывается большее количество тау-белков, которые формируют характерные скопления, вызывают деменцию.

Науке уже известно, что недостаток сна провоцирует появление вредных белков в мозге, способных уничтожить нейроны. Исследование с участием более 100 пожилых людей показало, что недостаточное количество высококачественного сна приводит к потере памяти, спутанность сознания и большем количестве опасных тау-белков.

Итак, врачи в будущем смогут выявлять пациентов из группы риска просто за счет наблюдений за тем, какое время они тратят на сон. Особенно необходим нашему организму медленный сон, но его количество по мере старения снижается (у мужчин после 35, а у женщин - после 50).

"Ключевым фактором является не общая продолжительность сна, которая связана с количеством тау-белков, а именно количество медленной фазы сна, отражает общую его качество, - рассказывают ученые из Университета Вашингтона. - У людей, имеющих большое количество тау-белков в мозге, не было проблем с продолжительностью сна по ночам, они больше спали днем, но не получали именно высококачественного сна".