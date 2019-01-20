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Медики назвали эффективные методы борьбы с заложенностью носа

Медики назвали эффективные методы борьбы с заложенностью носа
09:14 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости шоу бизнеса: Вылечить заложенность носа можно и без применения лекарственных препаратов.

Заложенность носа - довольно неприятное последствие простудных заболеваний. Игнорировать насморк довольно сложно, а в некоторых случаях - опасно. Если своевременно не начать лечение, это может привести к развитию белее сложных заболеваний и осложнений.

Есть несколько народных средств, которые помогут избавиться от насморка и вздохнуть полной грудью.

Укрепляйте иммунитет

Насморк - неизменный спутник простуды и гриппа. Для скорейшего выздоровления старайтесь разнообразить свое меню, делая упор на продукты, которые имеют в своем составе повышенное содержание витаминов. Ешьте как можно больше разнообразной зелени, свежих фруктов и овощей. Высоким содержанием полезных веществ отличаются ягоды и цитрусовые. Диета, содержащая витамины и минералы, усилит иммунитет и поможет избавиться от простуды и такого неприятного явления как насморк.

Используйте ингалятор

Использование ингалятора существенно улучшит дыхание и прочистит нос. Если нет ингалятора - просто увлажните воздух в комнате. Доведите воду до кипения, добавьте щепотку морской соли, несколько капель эфирного масла эвкалипта и несколько ложек сушеной календулы или ромашки.

Пейте много теплого

Употребление теплой жидкости предупредит обезвоживание, облегчит дыхание и прочистит носовые полости. Для более эффективного лечения пейте настои лекарственных трав, ягодные чаи с лимоном, медом и имбирем.

Солевой раствор

Хорошие результаты в борьбе с насморком показывает промывание носа соленым раствором. В одном стакане теплой воды следует растворить чайную ложку морской соли. Промывайте нос теплым раствором в неограниченном количестве. Морская соль эффективно борется с заложенностью носа, убивает болезнетворные вирусы и бактерии. Лучше перед каждым применением готовить свежий раствор.

Полощите горло

Чтобы поскорее избавиться от инфекции в носоглотке, полощите горло. Для этих целей подходят как отвары лекарственных трав, так солевые растворы с добавлением соды и йода. Проводите эту процедуру каждый час, чередуя состав. Это поможет снять отечность слизистой оболочки носа и горла, уничтожит болезнетворные микроорганизмы.

Эти простые советы помогут успешно справиться с заложенностью носа, но не стоит игнорировать рекомендации врача и традиционную медицину. Своевременно реагируйте на симптомы простудных заболеваний, чтобы вовремя начать курс лечения и избежать осложнений.

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Народные методы, Заложенный нос, Как избавиться от заложенности носа, Лечение без лекарств.
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