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15 продуктов с низким содержанием пестицидов (Фото)
Традиционно выращиваемые фрукты и овощи обычно содержат остатки пестицидов - даже после того, как вы вымоете и очистите их. Однако остатки почти всегда ниже пределов, установленных Агентством по охране окружающей среды (EPA). Тем не менее долгосрочное воздействие небольших количеств пестицидов может привести к проблемам со здоровьем, в том числе повышенному риску развития некоторых видов рака и проблемам с фертильностью.
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