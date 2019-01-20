15 продуктов с низким содержанием пестицидов (Фото) Традиционно выращиваемые фрукты и овощи обычно содержат остатки пестицидов - даже после того, как вы вымоете и очистите их. Однако остатки почти всегда ниже пределов, установленных Агентством по охране окружающей среды (EPA). Тем не менее долгосрочное воздействие небольших количеств пестицидов может привести к проблемам со здоровьем, в том числе повышенному риску развития некоторых видов рака и проблемам с фертильностью.