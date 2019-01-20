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Воскресенье, 20.01.2019
15 продуктов с низким содержанием пестицидов (Фото)
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15 продуктов с низким содержанием пестицидов (Фото)

Традиционно выращиваемые фрукты и овощи обычно содержат остатки пестицидов - даже после того, как вы вымоете и очистите их. Однако остатки почти всегда ниже пределов, установленных Агентством по охране окружающей среды (EPA). Тем не менее долгосрочное воздействие небольших количеств пестицидов может привести к проблемам со здоровьем, в том числе повышенному риску развития некоторых видов рака и проблемам с фертильностью.
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Продукты, Фрукты, Овощи, Правильное питание, Пестициды, Продукты с низким содержанием пестицидов.
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