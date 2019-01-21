Лучшие согревающие напитки при простуде Простуда и грипп гуляют по всей стране, а лечение порой занимает длительный срок. Именно поэтому необходимо дополнительная подпитка в виде витаминов и полезных веществ. Их можно в огромное количестве подчерпнуть не только из различных медикаментов, но и напитков, которые легко приготовить самому.