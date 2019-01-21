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Понедельник, 21.01.2019
Лучшие согревающие напитки при простуде
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Лучшие согревающие напитки при простуде

Простуда и грипп гуляют по всей стране, а лечение порой занимает длительный срок. Именно поэтому необходимо дополнительная подпитка в виде витаминов и полезных веществ. Их можно в огромное количестве подчерпнуть не только из различных медикаментов, но и напитков, которые легко приготовить самому.
healthinfo.ua
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Лечение, Простуда, Напитки, Лечение простуды, Согревающие напитки.
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